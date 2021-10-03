Сегодня - День Нисхождения Будды Шакьямуни на землю с небес Тридцати трёх божеств

Это важный праздник для верующих. А его история уходит корнями в глубокую древность

Началось все с рассвета, с принятия восьми обетов Махаяны. Молебен начался в 9 утра. В связи с пандемией, его провели с ограниченным числом посетителей. Также в Центральном хуруле состоялись и еще два значимых мероприятия.

По лунному календарю 22 числа месяца мыши все буддисты мира отмечают один из самых главных праздников в году «День Нисхождения Будды Шакьямуни на землю с небес Тридцати трёх божеств». По словам монахов, все действия увеличиваются в сотни миллионов раз, поэтому важно совершать благие поступки, которые позволят накопить большое количество заслуг - буйн. Администратор Центрального Хурула Йонтен Гелюнг поведал историю создания этого знаменательного дня.

Кроме того, настоятелям Хурула была передана в дар копия одного из важнейших трудов, написанных Ламой Цонкапой - «Ламрим Ченмо» или «Большое руководство к этапам пути Пробуждения». В нем систематизированы и изложены идеи учения Будды от подготовительных практик до достижения Пробуждения. Рукопись на ойратском языке хранится в Национальной библиотеке Монголии. Как результат усилий - копия священного текста теперь в Калмыкии. Он будет полностью переведен на калмыцкий язык.

Принять участие в священных ритуалах смогли сотни верующих, в том числе и посредством онлайн-трансляции.

А еще сегодня свой 49 день рождения встретил Шаджин Лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче. На протяжении 30 лет он посвящает свою жизнь развитию буддизма как Верховный лама республики.

В семилетнем возрасте он был отправлен на обучение в монастырский университет Дрепунг Гоманг в Индии. Позднее Далай-лама признал юного калмыка реинкарнацией великого святого Тилопы.

Трудно переоценить вклад Шаджин Ламы в развитие буддийской культуры Калмыкии. За последние годы под его руководством воздвигнуто свыше 30 храмов и молельных домов.