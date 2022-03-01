Сегодня Глава Калмыкии встретился с председателем Центральной избирательной комиссии России Эллой Памфиловой

Об этом сообщает его пресс-служба. Бату Хасиков отметил, республика совместно с региональным избиркомом развивает общую избирательную культуру. В этом году в Калмыкии открылся образовательный центр, который специализируется на избирательном праве.

Глава региона подчеркнул, что всего в России три таких центра: "Наш регион в числе первых ставит перед собой цель - повысить качество обучения специалистов избирательным практикам. Особое внимание уделяем преемственности поколений. Сейчас мы готовим кадры после масштабной реанимации молодежной избирательной комиссии."

Он добавил, летом состоятся выборы Председателя избиркома Калмыкии. Бату Хасиков предложил в ЦИК кандидатуру Бемби Чужаева в качестве основного кандидата: "Считаю решение рекомендовать Бембю Сергеевича верным относительно общей политики избирательной культуры," - отметил глава республики.