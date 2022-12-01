30 марта, 08:58
С сегодняшнего дня в Элисте стартует мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города
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В течение месяца в субботниках примут участие представители министерств, ведомств, организаций. Об этом сообщает телеграмм Администрации города. Планируется очистка от мусора, посадка зеленых насаждений, покраска, ремонт ограждений, фасадов зданий и сооружений.
В течение месяца в субботниках примут участие представители министерств, ведомств, организаций. Об этом сообщает телеграмм Администрации города. Планируется очистка от мусора, посадка зеленых насаждений, покраска, ремонт ограждений, фасадов зданий и сооружений.
Отметим, мероприятия продлятся до 27 апреля.