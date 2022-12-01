С сегодняшнего дня в Элисте стартует мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории города

В регионе начали уборку контейнерных площадок от веток и крупногабаритного мусораМероприятие провели столичное Управление ЖКХ совместно с управляющими компаниями и Спецавтохозяйством. На сегодняшний день уже очищено более 20 территорий, вывезено более 200