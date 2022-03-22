С сегодняшнего для можно забронировать поездку по программе молодежного и студенческого туризма

Решение о ее расширении приняли в Правительстве России. Теперь участниками проекта могут стать не только студенты Высших учебных заведений всех форм обучения, молодые ученые, аспиранты и ординаторы, но и школьники - победители Всероссийского конкурса «Большая перемена». Они получат шанс путешествовать по России, останавливаясь в общежитиях 155 ВУЗов из 98 городов страны, участвующих в программе, по доступным ценам. Проект реализуется с 1 июня.