В Общественной палате Республики Алтай прошла рабочая встреча с заместителем Генерального директора — руководителем Регионального департамента ВГТРК, председателем Комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ Рифатом Сабитовым.

Участники обсудили общественные инициативы. К примеру, создание карты сакральных мест. Это одна из эффективных мер по защите уникальных природных ресурсов. Рифат Сабитов эту идею поддержал, отметив, что таким регионам, как Горный Алтай, нужны эти механизмы.

Председатель ОП РА Татьяна Кончева озвучила еще одно важное решение — создание муниципальных общественных палат. Эту законодательную инициативу Общественная палата представит на рассмотрение депутатам Госсобрания.

Участники встречи обсудили также взаимодействие Общественной палаты с медиа. Рифат Сабитов подчеркнул, что СМИ следует пропагандировать работу палаты, ведь это, в свою очередь, дает возможность получить эффективную обратную связь.