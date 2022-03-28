Рифат Сабитов призвал в условиях санкций развивать отечественную IT-отрасль

22 апреля состоялась VII стратегическая сессия в Общественной палате РФ. Там обсудили как российской IT-сфере ускорить переход к импортозамещению.

Главной темой обсуждения стало развитие отечественной отрасли в условиях санкционного давления и ухода недружественных компаний.

Ситуация требует консолидации усилий бизнес-сообщества, научных структур и органов госвласти, заявил председатель Комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов.

«Конечно, положение трудное, мы вынуждены принимать беспрецедентные по значимости решения в короткие сроки, однако это и повод мобилизовать все усилия, оценить эффективность политики импортозамещения в отрасли, реализуемой последние семь лет, из результативных, но разрозненных и разноплановых решений создать основу отечественной IT-отрасли», — сказал Рифат Сабитов.

Исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин отметил, что сейчас наблюдается беспрецедентный спрос на отечественный софт. Только за последний месяц он вырос в три-шесть раз.

«Высвобождаются рынки, квалифицированные специалисты, государство вводит льготы и меры поддержки. Все это дает нам прекрасные возможности, чтобы наполнить российский рынок собственными IT-разработками и укрепить тем самым технологический суверенитет страны», — прокомментировал Ренат Лашин.

Как рассказал коммерческий директор компании «Открытая мобильная платформа» Михаил Писарев, за шесть лет работы компании удалось не только создать и внедрить операционную систему «Аврора» и платформу управления мобильными устройствами, но и собрать экосистему, которая включает в себя множество приложений для решения различных задач, модельный ряд смартфонов и планшетов и другие продукты.

Директор по импортозамещению компании «Диасофт» Дмитрий Гребенщиков рассказал, что компания разработала специальную технологию, с помощью которой осуществляется реинжиниринг кода SAP для получения аналогичных решений на импортонезависимом стеке.

«Технология позволяет выполнять поэтапный переход — это автоматизированный перенос на импортонезависимую российскую платформу отдельных функциональных блоков и их постепенный ввод в эксплуатацию. При этом не только сохраняется функциональность исходной системы, но и поддерживается синхронизация старой системы с новой платформой», — сказал он.

Председатель оргкомитета Национальной премии в области передовых промышленных и цифровых технологий «Приоритет» Виталий Расницын подчеркнул, что импортозамещение в IT-отрасли уже перешло из политической повестки в технологическую необходимость, без которой невозможно представить стабильное функционирование экономики.

Напомним, ранее Рифат Сабитов призвал двигаться по пути развития цифрового суверенитета России. Поводом для такого заявления стала блокировка региональных каналов, в том числе ГТРК «Ставрополье», «Краснодар» и «Вайнах».