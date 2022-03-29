Рифат Сабитов – о самоотверженной работе российских СМИ на Украине

Создание цифрового суверенитета России в условиях информационной войны и потока недостоверных сведений обсудили на XI Форуме безопасного интернета. Он прошел накануне в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций, заместитель генерального директора — руководитель регионального департамента ВГТРК Рифат Сабитов отметил, что основными целями информационной войны являются идеологическое воздействие на общественное сознание, формирование недоверия, усиление панических настроений и социальная дестабилизация.

«Тем очевидней для нас важность работы в информационном поле интернета, роль гражданской журналистики и блогерского сообщества. В связи с этим хочется отметить самоотверженную работу наших СМИ, корреспондентов, находящихся в центре событий, происходящих сейчас на Украине: они не только ведут репортажи, рискуя жизнью, но и поддерживают аккаунты в видеохостингах, «Телеграме», аккумулируя миллионы подписчиков и стремясь донести правду», — отметил он.

По мнению заместителя руководителя Роскомнадзора Вадима Субботина, действия западных IT-гигантов наталкивают на мысль о полномасштабной антироссийской компании, продиктованной политическими интересами западных государств.

«За последнее время администрацией видеохостинга YouTube было заблокировано более 60 каналов российских СМИ, общественных, политических деятелей и организаций. Мы наблюдаем картину, где американская площадка активно продвигает недостоверную информацию, поддерживающую западную точку зрения, и дискриминирует российские источники информации и многочисленные каналы наших СМИ», — сказал он.

Информационная война против России особенно страшна для несовершеннолетних интернет-пользователей, которые не способны защититься от противоправного и недостоверного контента. Такое мнение высказала член комиссии ОП РФ, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

«Каждый ребенок, зайдя на платформу YouTube просто посмотреть мультик, может с легкостью столкнуться с контентом, связанным с насилием, убийствами, истязаниями, пытками и жестокостью, который ему подсказывают или продвигают алгоритмы этой платформы», — прокомментировала спикер.

Эксперты сошлись во мнении, что блокировка иностранных площадок лишь вынужденная мера, учитывая откровенное игнорирование российского закона, пренебрежение безопасностью пользователей, в том числе и несовершеннолетних, цензуру и информационные вбросы.