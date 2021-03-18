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5 апреля, 11:39
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Развитии буддизма в Калмыкии. В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» открылась фотовыставка

Развитии буддизма в Калмыкии. В Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни» открылась фотовыставка

Экспозиция посвящена 25-летию монастыря Геден Шеддуб Чой Корлинг. Это название даровал храму его Святейшества Далай-лама XIV, который и освятил будущее место постройки.

 Снимки первого его визита в Калмыкию представлены на выставке. Также здесь можно увидеть работы Николая Бошева, Саглары Настиновой, Гаря Лиджиева и других фотографов, запечатлевших события четвертьвекового периода. Это встречи и лекции высоких учителей из монастырей Гьюдмед и Дрепунг Гоманг. Здесь проходил первый тантрический ритуал в регионе и учение Калачакры.

По словам Шаджин-ламы ТэлоТулку Ринпоче, фотовыставка - это первое мероприятие в рамках 25-летия Сякюсн Сюме.

На фотовыставку пришли те, кто стал свидетелем открытия большого храма в республике. Это случилось 5 октября 1996 года. День выдался пасмурным, но в момент, когда заносили статую Будды, вдруг выглянуло солнце и его лучи освятили духовный образ, рассказывают очевидцы. Эти снимки также вошли в экспозицию. Тогда строительства большого храма стало долгожданным и радостным событием для жителей Калмыкии. В народе он более известен, как Аршанский хурул.

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