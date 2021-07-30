26 августа, 16:05
 29 °C
87,06
73,99
  • Бан
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
26 августа, 18:27
Новости

Продолжается прием заявлений для голосования по месту нахождения на выборах депутатов ГосДумы

Продолжается прием заявлений для голосования по месту нахождения на выборах депутатов ГосДумы

Если вы с 17-го по 19-е сентября не сможете прийти на участок по прописке, то можно воспользоваться системой «Мобильный избиратель» и проголосовать там, где удобно. До 13 сентября нужно подать заявление в территориальный избирком, МФЦ или на портале Госуслуги, а с 8 сентября – и в участковую комиссию. На сегодня такое желание в Калмыкии изъявили более тысячи человек. Если избиратель не может прийти на участок по уважительной причине, он может проголосовать на дому. Заявку можно оформить с 9 по 14 сентября на портале Госуслуги или направить в участковую комиссию обращение – лично или через других лиц. 

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия