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7 февраля, 17:08
НовостиСоциальная политика

Продолжается прием проектов на второй этап конкурса Фонда президентских грантов

Продолжается прием проектов на второй этап конкурса Фонда президентских грантов

Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости Калмыкии. Подать заявку можно до 15 марта. Результаты конкурса подведут в июне.

К участию приглашаются некоммерческие организации. Фонд поддерживает социальные проекты по нескольким направлениям.

Кстати, уже известны имена победителей первого конкурса. Ими стали - Общество защиты прав потребителей и Ассоциация поисковых отрядов.

Всего от Калмыкии было подано около 20 заявок. Общий призовой фонд составил 2 миллиарда рублей.

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