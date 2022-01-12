Продолжается прием проектов на второй этап конкурса Фонда президентских грантов

Об этом сообщает Министерство социального развития, труда и занятости Калмыкии. Подать заявку можно до 15 марта. Результаты конкурса подведут в июне.

К участию приглашаются некоммерческие организации. Фонд поддерживает социальные проекты по нескольким направлениям.

Кстати, уже известны имена победителей первого конкурса. Ими стали - Общество защиты прав потребителей и Ассоциация поисковых отрядов.

Всего от Калмыкии было подано около 20 заявок. Общий призовой фонд составил 2 миллиарда рублей.