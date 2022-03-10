11 апреля, 15:32
 20 °C
81,71
74,85
  • marafon
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 апреля, 16:28
НовостиПолитика

Проблемы и меры поддержки региональных СМИ обсудили сегодня члены Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минцифры страны под председательством Рифата Сабитова

Проблемы и меры поддержки региональных СМИ обсудили сегодня члены Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минцифры страны под председательством Рифата Сабитова

На совместном заседании помимо заместителя Генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, также присутствовали Александр Широких, Александр Малькевич, Владимир Соловьев - председатель Союза журналистов России, Владимир Соловьев, Юлия Загитова, Анна Кременецкая, Татьяна Кончева, Оксана Чубарь - директор филиала ГТРК "Пенза", Татьяна Кончева - директор филиала ГТРК Горный Алтай, председатель Общ палаты Республики Горный Алтай и др.

Повестка для - проблемы и меры поддержки региональных СМИ.

Калмыкию на заседании представлял Бадма Башанкаев, депутат нижней палаты ФС РФ.

Александр Малькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», предложил ввести мораторий на госзакупки по ФЗ-44, ФЗ-223. Речь об упрощении процедуры закупок для СМИ с госучастием.
izobrazhenie_viber_2022-04-11_16-33-22-299

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия