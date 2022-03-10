Проблемы и меры поддержки региональных СМИ обсудили сегодня члены Общественной палаты РФ и Общественного совета при Минцифры страны под председательством Рифата Сабитова

На совместном заседании помимо заместителя Генерального директора, руководитель регионального департамента ВГТРК, также присутствовали Александр Широких, Александр Малькевич, Владимир Соловьев - председатель Союза журналистов России, Владимир Соловьев, Юлия Загитова, Анна Кременецкая, Татьяна Кончева, Оксана Чубарь - директор филиала ГТРК "Пенза", Татьяна Кончева - директор филиала ГТРК Горный Алтай, председатель Общ палаты Республики Горный Алтай и др.

Повестка для - проблемы и меры поддержки региональных СМИ.

Калмыкию на заседании представлял Бадма Башанкаев, депутат нижней палаты ФС РФ.

Александр Малькевич, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург», предложил ввести мораторий на госзакупки по ФЗ-44, ФЗ-223. Речь об упрощении процедуры закупок для СМИ с госучастием.

