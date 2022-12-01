Премьера на телеканале "Россия"! "Синяя Птица и друзья". Специальный выпуск. Посвящается мамам и бабушкам

В воскресенье, 26 марта, в 17:15 на телеканале "Россия" состоится премьера специального выпуска "Синяя Птица и друзья", посвящённого мамам и бабушкам. В этот вечер на сцену выйдут участники прошлых сезонов, а вместе с ними и российские звёзды: Марина Неёлова, Евгений Миронов, Денис Мацуев, Николай Цискаридзе, Светлана Захарова, Александра Пахмутова, Александр Зацепин, Ильдар Абдразаков, Никита Ефремов, Сергей Бурунов, Дима Билан, Пелагея, Алексей Рыбников, Хибла Герзмава, Сергей Шакуров и многие другие. Ведущая и автор – Дарья Златопольская.

Одним из самых ярких моментов специального выпуска станет выступление цирковых артистов. Впервые на сцене шоу зрители увидят головокружительные акробатические номера, превзошедшие мировые рекорды!

Артисты Большого Московского Цирка продемонстрируют невероятную смелость. В номере с подкидными досками акробаты будут летать на высоте 13 метров! Такого зрелища не видели даже искушенные зрители "Синей птицы". А за музыкальную атмосферу этого выступления будут отвечать народный артист России, ректор Академии русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе, композитор Александр Зацепин и выпускники "Синей птицы" балалаечники Спиридон Хатзидимитриадис и Максим Самсонов.

Воздушная гимнастка Аглая Рязанова, победительница 7 сезона "Синей птицы" и цирковая артистка Вероникой Тесленко покажут захватывающий по красоте и сложности танец на ремнях. Вместе с гимнастками на сцену выйдут звезда мировой оперы Ильдар Абдразаков и великая Александра Пахмутова.

Еще один беспрецедентный номер – "Колесо смелости". Артисты цирка делают сальто без страховки на невероятной высоте под аккомпанемент Дениса Мацуева, Ивана Бессонова и проникновенную мелодекламацию Евгения Миронова. И это далеко не все сюрпризы, которые ждут зрителей этого необыкновенно красивого и невероятно трогательного шоу!

Автор и ведущая шоу Дарья Златопольская: "Здорово всех наших друзей – а нашими друзьями, к счастью, за время существования "Синей птицы" стали все лучшие артисты России – собрать на этой сцене и сделать такой большой подарок всем нашим мамам и бабушкам. Ведь мамы и бабушки — это вообще вся Россия!"