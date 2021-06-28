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22 июля, 12:43
НовостиОбразование

Предварительные итоги приемной кампании Калмыцкого Государственного университета

Предварительные итоги приемной кампании Калмыцкого Государственного университета

Почти 4 тысячи абитуриентов изъявили желание получить высшее образование в КалмГУ. А в этом году бюджетных мест - 1235. Все вступительные испытания ребята проходили в дистанционном формате. Среди них есть выпускники, которые сдали ЕГЭ на 100 баллов. Им положена премия в 100 тысяч рублей. А право получать стипендию до 30-ти тысяч надо заслужить блестящими знаниями и активной общественной жизнью. Кстати, второй волны зачисления не будет. Но документы принимаются на бюджетное обучение до 29 июля.

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