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7 мая, 19:39
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Открываются все новые вехи истории

Открываются все новые вехи истории

Уникальные и важные для всей Калмыкии фотографии вернулись на родину с далекого Урала. На них запечатлены события с участием героя Советского союза, прославленного военачальника Басана Бадьминовича Городовикова.

Важнейшие сферы жизни Калмыкии процветали под его началом, в том числе и образование. Благодаря ему, 50 лет назад в Элисте появилась средняя школа №12, в октябре этого года учреждение отпразднует свой юбилей, здесь теперь и будут храниться фотоматериалы.

Подготовка к полувековому юбилею идет уже сейчас по всем фронтам. Начали собирать информацию о тех,  кто участвовал в строительстве школы. Выяснилось, что по поручению Басана Бадьминовича, работу курировал государственный и общественный деятель Борис Киселев. Его дочь Нина Киселева живет сейчас в Екатеринбурге и в честь круглой даты школы сделала подарок в виде 11 бесценных снимков.

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