  • 01
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
7 мая, 11:07
НовостиСобытие

От Камчатки до Калининграда. Жители Калмыкии присоединятся ко Всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ

От Камчатки до Калининграда. Жители Калмыкии присоединятся ко Всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ

Масштабный спортивный фестиваль пройдет во всех городах страны, и в каждом из них участники стартуют одноврЕменно. Участников ждёт забег по центральным улицам Элисты, а также интересная программа и фан зона с болельщиками.

В зависимости от уровня подготовки желающие могут выбрать одну из четырех дистанций-протяженностью 1, 5, 10 и 21 км. Для того чтобы стать участником полумарафона нужно зарегистрироваться на сайте забег.рф.

 Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия