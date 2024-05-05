От Камчатки до Калининграда. Жители Калмыкии присоединятся ко Всероссийскому полумарафону ЗаБег.РФ

Масштабный спортивный фестиваль пройдет во всех городах страны, и в каждом из них участники стартуют одноврЕменно. Участников ждёт забег по центральным улицам Элисты, а также интересная программа и фан зона с болельщиками.

В зависимости от уровня подготовки желающие могут выбрать одну из четырех дистанций-протяженностью 1, 5, 10 и 21 км. Для того чтобы стать участником полумарафона нужно зарегистрироваться на сайте забег.рф.