Неравнодушные жители Калмыкии продолжают оказывать поддержку землякам в зоне СВО

Так, представители Управления федеральной налоговой службы Калмыкии передали в народный фронт, в рамках проекта «Все для Победы», автомобиль форд фокус. Как было отмечено, хоть он и не обладает хорошей проходимостью, но служить будет так же, как "Буханки" и "Нивы".

Отметим, налоговики уже не раз принимают участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов.

Видео: Народный фронт Калмыкии