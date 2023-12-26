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28 декабря, 11:04
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Неравнодушные жители Калмыкии продолжают оказывать поддержку землякам в зоне СВО

Так, представители Управления федеральной налоговой службы Калмыкии передали в народный фронт, в рамках проекта «Все для Победы», автомобиль форд фокус. Как было отмечено, хоть он и не обладает хорошей проходимостью, но служить будет так же, как "Буханки" и "Нивы".

Отметим, налоговики уже не раз принимают участие в сборе гуманитарной помощи для бойцов.

Видео: Народный фронт Калмыкии

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