Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 27 по 31 марта
|
№
|
Дата
|
Время
|
ФИО
|
|
27.03.2023
|
14.00-17.00
|
Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК
Шарманджиев Давид Александрович – начальник отдела реализации политики в сфере водоснабжения и теплоснабжения
|
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27.03.2023
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10.00-13.00
|
Сапожников Максим Юрьевич -начальник отдела лицензионного контроля
Дорджиева Александра Дольгановна – начальник отдела регионального жилищного надзора
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28.03.2023
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10.00-13.00
|
Башанкаев Бадма Николаевич
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28.03.2023
|
10.00-13.00
|
Дорджиев Бадма Геннадьевич
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28.03.2023
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10.00-13.00
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Эрендженов Эрдне Очирович-Госжилинспектор отдела лицензионного контроля
Манджиев Антон Сергеевич-Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора
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28.03.2023
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14.00-16.00
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Орлов Алексей Маратович
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29.03.2023
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14.00-17.00
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Мангутова Виктория Егоровна-министр жилищно- коммунального хозяйства и энергетики РК, руководитель партийного проекта «Городская среда»
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29.03.2023
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10.00-13.00
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Алферова Анна Сергеевна –Госжилинспектор отдела лицензионного контроля
Тахтынов Александр Юрьевич –Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора
|
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29.03.2023
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10.00-13.00
|
Халгаев Очир Владимирович
|
|
29.03.2023
|
10.00-13.00
|
Наранов Виктор Сергеевич
|
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29.03.2023
|
14.00-16.00
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29.03.2023
|
10.00-13.00
|
Лиджиев Дорджи Каляевич
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29.03.2023
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14.00-17.00
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30.03.2023
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10.00-13.00
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Джангаев Чимид Николаевич
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30.03.2023
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10.00-13.00
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Гаврилова Оксана Николаевна –Госжилинспектор отдела лицензионного контроля
Гришкеев Евгений Юрьевич-–Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора
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31.03.2023
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10.00-13.00
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Михайлов Артем Васильевич
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31.03.2023
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14.00-16.00
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31.03.2023
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10.00-13.00
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Майоров Алексей Петрович
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31.03.2023
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14.00-17.00
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Очалаева Саглар Алексеевна – главный специалист отдела реализации проектов по вопросам жилья и городской среды
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31.03.2023
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10.00-13.00
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Цеденов Олег Юрьевич –Госжилинспектор отдела лицензионного контроля
Эрендженов Андрей Баатрович –Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора
Место проведения: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, кабинет 302