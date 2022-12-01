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24 марта, 07:18
Новости

Недели приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства с 27 по 31 марта

Дата

Время

ФИО

 

27.03.2023

14.00-17.00

 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК

Шарманджиев Давид Александрович – начальник отдела реализации политики в сфере водоснабжения и теплоснабжения

 

 

27.03.2023

10.00-13.00

 


Инспекция государственного жилищного надзора РК

Сапожников Максим Юрьевич -начальник отдела лицензионного контроля

Дорджиева Александра Дольгановна – начальник отдела регионального жилищного надзора

 

28.03.2023

10.00-13.00

 


Депутат Государственной Думы Федерального Собрания РФ

Башанкаев Бадма Николаевич

 

28.03.2023

10.00-13.00

 


Депутат Элистинского городского Собрания

Дорджиев Бадма Геннадьевич

 

28.03.2023

10.00-13.00

 


Инспекция государственного жилищного надзора РК

Эрендженов Эрдне Очирович-Госжилинспектор отдела лицензионного контроля

Манджиев Антон Сергеевич-Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора

 

28.03.2023

14.00-16.00

 


Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Орлов Алексей Маратович

 

 

29.03.2023

14.00-17.00


Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК

Мангутова Виктория Егоровна-министр жилищно- коммунального хозяйства и энергетики РК, руководитель партийного проекта «Городская среда»

 

29.03.2023

10.00-13.00

 


Инспекция государственного жилищного надзора РК

Алферова Анна Сергеевна –Госжилинспектор отдела лицензионного контроля

Тахтынов Александр Юрьевич –Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора

 

29.03.2023

10.00-13.00

 


Руководитель Региональной общественной Приемной, координатор Партийного проекта «Школа грамотного потребителя»

Халгаев Очир Владимирович

 

29.03.2023

10.00-13.00

 


Руководитель НП «Национальный центр общественного контроля в сфере жилищно-коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль» в РК

Наранов Виктор Сергеевич

 

 

29.03.2023

14.00-16.00

 


Крылова Елена Викторовна - Руководитель Аппарата Регионального отделения Ассоциации юристов России по Республике Калмыкия

 

 

29.03.2023

10.00-13.00

 


Депутат Народного Хурала (Парламента) РК

Лиджиев Дорджи Каляевич

 

 

29.03.2023

14.00-17.00

 


Манцаев Адъян Германович – и.о. начальника управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации г.Элиста

 

30.03.2023

10.00-13.00

 


Депутат Элистинского городского Собрания

Джангаев Чимид Николаевич

 

 

30.03.2023

10.00-13.00

 


Инспекция государственного жилищного надзора РК

Гаврилова Оксана Николаевна –Госжилинспектор отдела лицензионного контроля

Гришкеев Евгений Юрьевич-–Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора

 

31.03.2023

10.00-13.00

 


Депутат Народного Хурала (Парламента) РК

Михайлов Артем Васильевич

 

31.03.2023

14.00-16.00

 


Крылова Елена Викторовна - Руководитель Аппарата Регионального отделения Ассоциации юристов России по Республике Калмыкия

 

 

31.03.2023

10.00-13.00

 


Сенатор Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Майоров Алексей Петрович

 

31.03.2023

14.00-17.00

 


Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК

Очалаева Саглар Алексеевна – главный специалист отдела реализации проектов по вопросам жилья и городской среды

 

31.03.2023

10.00-13.00

 


Инспекция государственного жилищного надзора РК

Цеденов Олег Юрьевич  –Госжилинспектор отдела лицензионного контроля

Эрендженов Андрей Баатрович –Госжилинспектор отдела регионального жилищного надзора

Место проведения: г. Элиста, ул. Ленина, д. 249, кабинет 302

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