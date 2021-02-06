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9 марта, 10:54
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Масленичная неделя началась

Масленичная неделя началась

Её отмечают в последние 7 дней перед началом Великого поста, который наступит в этом году 15  марта. Масленица — это один из самых любимых в народе праздников: она знаменует окончание зимы и приход весны. Каждый из семи этих дней на Руси имел свой смысл и свое название. И хотя к православной традиции этот праздник отношения не имеет, он стал в России по-настоящему народным.  С богатыми угощениями, весельем и гостями. Непременный атрибут Масленицы — блины — символ солнца. Ими принято угощать родных и близких. Завершится Масленица сжиганием ритуального чучела Зимы в воскресенье 14 марта.

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