Масленичная неделя началась

Её отмечают в последние 7 дней перед началом Великого поста, который наступит в этом году 15 марта. Масленица — это один из самых любимых в народе праздников: она знаменует окончание зимы и приход весны. Каждый из семи этих дней на Руси имел свой смысл и свое название. И хотя к православной традиции этот праздник отношения не имеет, он стал в России по-настоящему народным. С богатыми угощениями, весельем и гостями. Непременный атрибут Масленицы — блины — символ солнца. Ими принято угощать родных и близких. Завершится Масленица сжиганием ритуального чучела Зимы в воскресенье 14 марта.