На территории Калмыкии могут проведены работы по «компенсационному» лесовосстановлению на площади 2,5 тысячи гектаров. Сообщили нам в профильном министерстве.

Отметим, обязанность осуществления «компенсационного» лесовосстановления возложена на тех, кто использует леса для размещения гидротехнических объектов, объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых.

При этом возможен перенос лесовосстановления на территории других субъектов России из специального реестра, в том числе и Калмыкии. Сегодня в республике уже идет подготовительная работа. Подбирают деревья, которые хорошо растут в условиях местного климата.