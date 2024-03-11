13 марта, 10:47
На территории Калмыкии могут проведены работы по «компенсационному» лесовосстановлению на площади 2,5 тысячи гектаров
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На территории Калмыкии могут проведены работы по «компенсационному» лесовосстановлению на площади 2,5 тысячи гектаров. Сообщили нам в профильном министерстве.
Отметим, обязанность осуществления «компенсационного» лесовосстановления возложена на тех, кто использует леса для размещения гидротехнических объектов, объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры, необходимых для разведки и добычи полезных ископаемых.
При этом возможен перенос лесовосстановления на территории других субъектов России из специального реестра, в том числе и Калмыкии. Сегодня в республике уже идет подготовительная работа. Подбирают деревья, которые хорошо растут в условиях местного климата.