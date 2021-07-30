На этот час обработаны протоколы 232 участковых избирательных комиссий

Об этом сообщает Избирательная комиссия Калмыкии. Не охвачены данные еще с трех.

Что касается предварительных цифр, то по информации республиканского ведомства, из 14 партий ровно половина не смогла набрать даже одного процента голосов. У "Единой России" – 39,85 %, далее идет "КПФР" – у нее, без малого, 26%. Затем партия "Новые люди2 – 12%. В пятерке также "Справедливая Россия – За правду" и "Партия пенсионеров".

А из 10 кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 15, двое набрали менее 2%. Лидирует Бадма Башанкаев. За него отдали свои голоса почти 40 тысяч человек, это 40,77%. Вторым идет Санал Убушиев – у него более 22%. Это голоса 21 271 жителя региона. В тройке также Андрей Чиджиев, получивший 8,18%. За него проголосовали 7 843 человека. Напомним, что это только предварительные данные. Мы следим за информацией из Избиркома Калмыкии.