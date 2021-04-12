Мирное небо – ради него отдавали жизнь и здоровье ветераны

Настоящие герои подарили нам такое счастье, и наш священный долг - не забывать об этом, сохранять мир, дружбу и понимание. Об этом говорили члены Межрелигиозного совета Калмыкии на церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».

В ней приняли участие Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, заместитель председателя духовного управления мусульман республики Раджаб Зияутдинов, священнослужители и учащиеся казачьего класса гимназии имени Сергия Радонежского.