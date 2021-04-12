  • ВЕСТИ
  • Победа
  • 202
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
10 мая, 10:58
НовостиСобытиеРелигия

Мирное небо – ради него отдавали жизнь и здоровье ветераны

Мирное небо – ради него отдавали жизнь и здоровье ветераны

Настоящие герои подарили нам такое счастье, и наш священный долг - не забывать об этом, сохранять мир, дружбу и понимание. Об этом говорили члены Межрелигиозного совета Калмыкии на церемонии возложения цветов к мемориалу «Вечный огонь».

  В ней приняли участие Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче, архиепископ Элистинский и Калмыцкий Юстиниан, заместитель председателя духовного управления мусульман республики Раджаб Зияутдинов, священнослужители и учащиеся казачьего класса гимназии имени Сергия Радонежского.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия