Министерство здравоохранения Калмыкии подводит итоги работы за 2021 год

Пандемия коронавируса господствует на планете уже почти 2 года. Идёт настоящая война с невидимым врагом. Коварная инфекция не обошла стороной, наверное, ни одну семью. Но медики Калмыкии не прекращали свою работу и в других сферах.

Вот уже второй год медики всего мира на передовой. 2021 год нам всем запомнился их героическим трудом. Большой победой врачей и медицинских сестёр Калмыкии стал один из самых низких показателей летальности по COVID-19 среди регионов страны. И то, что республику не накрыла 4 волна коронавируса, которая прошлась по всей Российской Федерации, по всему миру.

Благодаря активной вакцинации в Калмыкии сейчас привито почти 80% взрослого населения. Это около 130 тысяч человек. Именно поэтому на фоне пугающих мировых цифр, в степном регионе сейчас фиксируются менее 20 случаев заболевания в сутки. А в период запредельной нагрузки на систему здравоохранения по республике разворачивалась почти тысяча коек для лечения ковидных больных. Огромные финансовые средства из федерального и регионального бюджетов были направлены на оплату труда медиков, на закупку лекарственных препаратов. Приходилось приобретать оборудование, кислород и многое другое.

Но, благодаря правильно принятым решениям, нынешняя ситуация в здравоохранении позволила в ковидных госпиталях сократить количество коек до 200. Несмотря на пандемию, фактически уже с 1 июля все лечебные учреждения Калмыкии осуществляют деятельность в штатном режиме. В этом особая заслуга медиков. А на днях вышел приказ главы регионального минздрава о возобновлении работы стационаров в полном объёме. И для госпитализации, к примеру, в Ресбольницу, достаточно, получив направление лечащего врача, пройти все необходимые клинико-лабораторные и диагностические обследования в Городской поликлинике.

Но, всё же, пандемия продолжает диктовать свои условия. Во всех медицинских учреждениях работают кабинеты вакцинации.

Второй по значимости итог уходящего года – это открытие медицинского факультета на базе КалмГУ. Уже через 6 лет республика получит первых калмыцких врачей. Это позволит системе здравоохранения с уверенностью смотреть в будущее.

А ещё в 2021 году открылось прекрасное новое здание детской поликлиники. Педиатры и врачи разных специальностей теперь могут работать в комфортных условиях, а родители с детьми получать квалифицированную медицинскую помощь. Учреждение оснащено современным оборудованием и уверенно набирает обороты.

Завершен ремонт и в больнице для взрослых. Во все районы пришли десятки машин скорой помощи. Их изношенность менее 3 лет. Сегодня во всех ведомственных учреждениях Калмыкии - современная новая автотехника. Продолжается и проект по вертолётной санавиации. Это позволяет доставлять тяжёлых пациентов в лечебные учреждения из любого района в кратчайшие сроки, спасая им жизнь. Ни на один день не останавливалась в республике борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями и онкологией. Получены и распределены по региону новые передвижные медицинские комплексы. Теперь маммографы и флюорографы могут приехать в любой, даже самый маленький посёлок и на месте провести исследование селян. Поступили оснащённые передвижные фельдшерско-акушерские пункты, которые обслуживают малые населенные пункты до 100 человек. Сейчас профосмотры и диспансеризация доступны всем. Активно строятся врачебные амбулатории в районах. Продолжается и оснащение Городской поликлиники по программе модернизации первичного звена здравоохранения.

2021 год запомнится прибывающими партиями нового оборудования. Оно значительно улучшает качество медицинского обслуживания элистинцев. К примеру, современные аппараты УЗИ. Качественные изменения с появлением аппаратов ультразвукового исследования нового поколения почувствовали не только пациенты. Опытный врач Баатр Магнеев говорит, что максимальная визуализация и целый комплекс опций делает процесс обследования комфортным как для врача, так и для больного. Значительно сокращается время обработки получаемых данных. Компьютер, имея цветное изображение, выдаёт всю необходимую информацию сразу после введения параметров.

С помощью аппаратов УЗИ LOGIQ P9 можно проводить исследования щитовидной железы, сосудов, органов брюшной полости, мочевого пузыря и другие. А более совершенный прибор LOGIQ S8 эксперт класса позволит вывести на новую ступень и кардиологическое лечение.

Один из новых приборов поступил в распоряжение филиала поликлиники в селе Троицкое Целинного РМО. Всего за это время по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» пришли 3 офтальмологических тонометра, 3 автоматических рефрактора, дефибриллятор, 3 бактерицидных УФ-камеры, система эндоскопической визуализации и так далее. Кроме того, в селе Троицкое по этой программе будет возведён офис врача общей практики. На общую сумму почти 70 миллионов рублей. А что касается планов, то в 2022 году будет начато строительство новой поликлиники в Городовиковске. В рамках же Индивидуальной программы развития республики параллельно начнётся возведение госпиталя ветеранов войны.

Медики Калмыкии продолжают работать в непростых условиях. Программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер» выполнены на 100%. Понятно, что до решения кадрового вопроса ещё далеко. Но с созданием целевых бюджетных мест в колледже имени Хахлыновой в течение 3 лет в республике будет закрыта проблема среднего медицинского персонала на 100%. А в ближайшие годы будет решена и проблема высшего звена системы здравоохранения.