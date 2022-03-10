Минцифры России составило список социальных сетей, мессенджеров, сервисов и программ, которыми россияне смогут пользоваться вместо зарубежных аналогов

Предложение российских альтернатив связано с тем, что ряд иностранных ИТ-компаний заявили о своем решении уйти с российского рынка, после чего их сервисы стали недоступны для россиян. Некоторые ресурсы были заблокированы Роскомнадзором, как экстремистские.

Сервисы были разбиты на 15 категорий. Это мессенджеры, программы для видеоконференций, сервисы по заказу такси, карты, браузеры и т.д. Ранее они уже предлагали замену заблокированным и ушедшим из России продуктам.

«Как мы видим из исследований , во многих отраслях на рынке присутствуют российские сервисы, которые не просто не уступают в качестве зарубежным, но и иногда значительно обходят их! Российские разработчики давно доказали, что способны создавать качественное ПО и составлять конкуренцию зарубежным коллегам и уже ни раз доказали это наглядно» -заявил, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества, Сергей Бодров.

Российская система качества продолжает заниматься исследованиями мобильных приложений по важным категориям, особенно это актуально во времена массового ухода сервисов с нашего рынка. Так, в этом году мы исследуем офисные приложения и расскажем потребителям, на какие сервисы стоит обратить внимание в случае ухода из России сервисов Microsoft. Особый акцент сделаем на российских разработчиках.