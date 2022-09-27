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20 октября, 12:44
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Лучшие номера из золотого фонда, новый музыкально-хореографический спектакль "тууж"

Лучшие номера из золотого фонда, новый музыкально-хореографический спектакль "тууж"

Такую концертную программу подготовил Государственный академический ансамбль песни и танца Калмыкии "Тюльпан" к своему 85-летию.

Автором сценария и режиссером спектакля "история степи" стал Алексей Сарангов. Александра Манджиева выступила хореографом-постановщиком, композитором – Савр Катаев. Юбилейной программой зрители и поклонники смогут насладиться в начале ноября.

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