Калмыкия соберет в интернет-пространстве представителей буддийского духовного сообщества и ведущих ученых-буддологов страны и мира
Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче совместно с директором Калмыцкого научного центра РАН Викторией Кукановой рассказали на брифинге о грядущих мероприятиях Центрального Хурула: это визиты буддийских делегаций других регионов, круглые столы, и семинары.
В том числе – Первая международная научно-практическая онлайн-конференция по перспективам развития буддийского образования. В ней примут участие представители духовенства Калмыкии, Бурятии, Тывы, Агинского округа Забайкальского края и ведущих учёных-буддологов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из таких стран, как Индия, Мьянма, Гонконг, США, Франция и Венгрия.
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