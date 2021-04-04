Калмыкия соберет в интернет-пространстве представителей буддийского духовного сообщества и ведущих ученых-буддологов страны и мира

Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче совместно с директором Калмыцкого научного центра РАН Викторией Кукановой рассказали на брифинге о грядущих мероприятиях Центрального Хурула: это визиты буддийских делегаций других регионов, круглые столы, и семинары.

В том числе – Первая международная научно-практическая онлайн-конференция по перспективам развития буддийского образования. В ней примут участие представители духовенства Калмыкии, Бурятии, Тывы, Агинского округа Забайкальского края и ведущих учёных-буддологов из Москвы, Санкт-Петербурга, а также из таких стран, как Индия, Мьянма, Гонконг, США, Франция и Венгрия.