Калмыкия готовится к выборам

Сейчас один из главных вопросов – обеспечение открытости и прозрачности процесса. В этом году, впервые за всю историю, видеонаблюдение будет вестись больше суток. Напомним, из-за пандемии голосование пройдет в три дня - с 17 по 19 сентября. Будет опробована новая программа онлайн-трансляции. Как она работает, и в чем еще ее функции, выясняла сегодня наш корреспондент Зоя Бармагнанова.

Главное всевидящее око в регионе будет расположено в центральном штабе по видеонаблюдению за выборами в Государственную Думу. По договоренности с КалмГУ объект находится в первом корпусе.

В Элисте он охватит 38 избирательных участков и столько же - в пунктах голосования в районах. Новая система впервые будет работать на протяжении всей выборной кампании. Это позволит сократить количество фейков и предоставить возможность осуществлять контроль всем заинтересованным лицам. В региональном Центре технику уже протестировали.

В круглосуточном штабе по видеонаблюдению установили две видеостены. Одномоментно на мониторах можно будет просматривать, то, что будет происходить на более 70 избирательных участках. Непрерывная трансляция будет вестись на протяжении не 72 часов.

Видеотрансляцию прекратят только после того, как информацию об итоговом протоколе участковая избирательная комиссия внесет в государственную автоматизированную систему «Выборы». Запись с камер будет вестись со звуком и храниться в течение года. Кроме этого, 160 участков оснастят видеорегистраторами. Обеспечить квалифицированный и тотальный контроль голосования помогут также и более шестисот наблюдателей, отметил председатель Общественной палаты республики Дмитрий Халхинов.

Голосовать смогут и в местах содержания под стражей. Порядок создания таких пунктов сегодня законом урегулирован. Временный избирательный участок будет создан также в Республиканской больнице имени Жемчуева. Выборы не коснутся только закрытых медицинских учреждений, где проходят лечение больные коронавирусной инфекцией.

406 тысяч бюллетеней для голосования уже завтра будут переданы с территориальных в участковые комиссии. Что касается системы «Мобильный избиратель», которая позволяет каждому принять участие в выборах по месту нахождения, в Калмыкии такой услугой воспользовались более 7,5 тысячи человек.