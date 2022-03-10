Калмыцкий Госуниверситет объявил сроки приема документов на медицинский факультет

В этом году впервые опорный ВУЗ начинает набор абитуриентов на специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия». Прием заявлений начнется с 20 июня и продлится до 25 июля. Об этом нам сообщила, Байрта Арашаева, директор Малой академии наук. Так сейчас переименован отдел нового набора студентов. Группы на обе медицинские специальности будут сформированы из 30 студентов каждая.

Ранее сообщалось, 1 апреля на заседании Ученого совета КалмГУ было принято решение о реорганизации факультета педагогического образования и биологии. Его разделили на медицинский и факультет педагогического образования. Так же на направления «Лечебное дело» и «Педиатрия» было выделено 50 мест по целевому направлению.