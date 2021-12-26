Каким будет год Голубого Водяного Тигра?

Об этом рассказал Верховный лама Калмыкии. Тэло Тулку Ринпоче. Оо отметил, что буддисты могут разделить новогодние и рождественские традиции с друзьями. На праздники, принадлежащие другим религиям, тоже можно дарить и получать подарки. И, хотя время новогодних каникул закончилось, но 2022 год только вступает в свои права, а каким он будет для всех знаком зодиака, готов рассказать астролог Центрального хурула Санан Матвенов.