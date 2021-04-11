Что готовит нам погода в майские праздники?

Этот вопрос сейчас очень волнует жителей Калмыкии. Ведь у многих запланированы работы на дачных и садовых участках. По данным метеорологов, 1 и 2 мая - облачно, скорость ветра не будет превышать 3 метров в секунду. Температура воздуха – свыше 20 градусов. Такая же погода ожидается в начале следующей недели. В последующие дни прогнозируется небольшое похолодание и осадки.

Но ко Дню Победы - снова за 20 градусов.