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30 апреля, 10:15
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Что готовит нам погода в майские праздники?

Что готовит нам погода в майские праздники?

 Этот вопрос сейчас очень волнует жителей Калмыкии. Ведь у многих запланированы работы на дачных и садовых участках. По данным метеорологов, 1 и 2 мая - облачно, скорость ветра не будет превышать 3 метров в секунду. Температура воздуха – свыше 20 градусов. Такая же погода ожидается в начале следующей недели. В последующие дни прогнозируется небольшое похолодание и осадки.

Но ко Дню Победы - снова за 20 градусов.

 

 

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