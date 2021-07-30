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9 сентября, 18:04
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Избирательная кампания в Калмыкии - на финишной прямой

Избирательная кампания в Калмыкии - на финишной прямой

Осталась неделя. А с середины сентября на базе первого корпуса КалмГУ начнет работу, пока в тестовом режиме, круглосуточный штаб по видеонаблюдению, куда будет поступать сигнал с нескольких десятков участков. Всего в Калмыкии на более 230 объектах установят видеорегистраторы, также будут использоваться свыше 70 спецкамер. Это позволит наблюдать за вводом данных протоколов в государственную автоматизированную систему «Выборы».

И еще. По словам председателя Общественной палаты Калмыкии Дмитрия Халхинова, около шестисот наблюдателей прошли обучение. Напомним, согласно решению ЦИК, голосование пройдет с 17 по 19 сентября в условиях пандемии. Кроме того, продолжает работу система «Мобильный избиратель», которая позволяет гражданину подать заявление для голосования на любом удобном участке внутри страны и за ее пределами. Заявление нужно подать лично до 13 сентября.

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