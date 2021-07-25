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13 августа, 19:28
Новости

ГТРК «Калмыкия» сообщает о месте и времени проведения жеребьёвки по распределению платного эфирного времени на выборы в Госдуму РФ в 2021 году

ГТРК «Калмыкия» сообщает о месте и времени проведения жеребьёвки по распределению платного эфирного времени на выборы в Госдуму РФ в 2021 году

 

Филиал федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Калмыкия» информирует о том, что жеребьевка по распределению платного эфирного времени на телеканалах «Телеканал «Россия» (Россия — 1)», «Российский Информационный Канал «Россия — 24» (Россия — 24)» и радиоканалах «Радио России», «Маяк», между зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, состоится:

18 августа в 15.00 часов по адресу: г. Элиста, ул. М. Горького, 34, 1 этаж, пресс-центр.

 

 

 

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