Глава Калмыкии Бату Хасиков направил ходатайство о присвоении Андрею Кунакову звания Героя России посмертно

«Наш земляк до конца остался верен воинскому долгу. Ценой жизни спас своих солдат и победил в тяжелейшем многодневном бою. Именно благодаря таким героям всегда стояли и будут стоять Россия и Калмыкия. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким! Скорбим вместе с вами. Долг каждого из нас – сделать все для того, чтобы увековечить подвиг майора Кунакова», – отметил Бату Хасиков. За мужество и героизм, проявленные в ходе выполнения боевой задачи, командованием бригады Андрей Кунаков представлен к высокому званию», – сообщают представители воинского подразделения.

У Андрея Кунакова остались жена и двое сыновей. Мы окажем семье всю необходимую поддержку, отметил Бату Хасиков.