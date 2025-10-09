Эпопея с многострадальным домом номер 65 в восьмом микрорайоне столицы продолжается.

В народе он известен под названием «Титаник». Более 20 лет канализационные стоки заливали подвальное помещение многоэтажки. В 2022 году проблема была решена. Однако всё повторяется. Жильцы дома вновь жалуются на невыносимый запах, который исходит из подвального помещения.

Нечистотами постоянно заполняется цокольный этаж. Помимо зловония, это ещё и очаг антисанитарии, привлекающий рой комаров и мух. На обращение и жалобу отреагировал министр ЖКХ. Он встретился с жителями 65-го дома.