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1 декабря, 13:35
НовостиРелигия

Для Кетченеровского хурула почти готова первая партия ца-ца

Для Кетченеровского хурула почти готова первая партия ца-ца

Шаджин-лама Калмыкии посетил московский центр «Ганден Тендар Линг». Там изготавливают ца-ца для Кетченеровского хурула.

В мастерской Тело Тулку Ринпоче провёл церемонию освящения уже готовых изделий. Их в скором времени отправят в республику. Это будет первая из многочисленных партий, предназначенных для закладки в строящийся буддийский храм.

Такая практика – один из мощных способов очищения неблагой кармы и накопления обширных заслуг.

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