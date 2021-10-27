Для Кетченеровского хурула почти готова первая партия ца-ца

Шаджин-лама Калмыкии посетил московский центр «Ганден Тендар Линг». Там изготавливают ца-ца для Кетченеровского хурула.

В мастерской Тело Тулку Ринпоче провёл церемонию освящения уже готовых изделий. Их в скором времени отправят в республику. Это будет первая из многочисленных партий, предназначенных для закладки в строящийся буддийский храм.

Такая практика – один из мощных способов очищения неблагой кармы и накопления обширных заслуг.