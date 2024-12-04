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6 декабря, 15:41
НовостиМолодёжная политикаСобытие

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев снова, по традиции, объявил конкурс сочинений для учащихся 11-ых классов поселка Малые Дербеты. Тема сочинения - «Научные горизонты моего поколения: как мы изменим мир за 10 лет».

Депутат Госдумы Бадма Башанкаев снова, по традиции, объявил конкурс сочинений для учащихся 11-ых классов поселка Малые Дербеты. Тема сочинения - «Научные горизонты моего поколения: как мы изменим мир за 10 лет».

- «Представляете, какими технологиями мы будем пользоваться через 10 лет? А может, кто-то из вас придумает что-то невероятное, что перевернет весь мир? Вот тут-то и нужно делиться своими идеями! Мы, взрослые, в вас верим, ведь именно ваше поколение станет движущей силой прогресса и развития нашей страны. Благодаря нашему совместному проекту с другом и уроженцем Малых Дербет Руслану Рафикову победители этого года получат отличные призы!».

За первое место победитель получит 80 000 рублей, второе место - 60 000 рублей, третье место - 40 000 рублей и за четвертое место - 20 000 рублей. Конкурс стартовал 5 декабря и продлится до 20 декабря. Результаты и вручение наград состоятся 24 декабря в Элисте. Бадма Николаевич планирует лично вручить награды победителям.

Фото: Бадма Башанкаев

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