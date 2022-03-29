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25 апреля, 17:54
Новости

Делегация Калмыкии защищает честь республики на 21 Молодежных Дельфийскихиграх

Соревнования проходят по 34м дисциплинам в Красноярске и продлятся до 27го апреля. Их главная цель - выявить и поддержать творчески одаренных детей и молодежь со всей страны. Команда из республики участвует в шести номинациях. Ребята продемонстрируют умения в изобразительном искусстве, художественном чтении, народном пении, игре на национальных инструментах и в танцах. И вот что они рассказали в своём интервью перед отъездом.

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