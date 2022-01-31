Действия Президента Российской Федерации обоснованы и направлены, в первую очередь, на защиту мирных жителей

Таков взгляд на сложившую ситуацию между Россией и Украиной лидеров общественных организаций Калмыкии.

Между тем, по данным Роскомнадзора, в информационных пабликах и социальных сетях множество фейков.

В ведомстве подчеркивают, что достоверными и актуальными данными обладают только российские официальные информационные источники. Распространение заведомо ложных материалов влечет за собой ответственность.