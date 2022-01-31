28 февраля, 21:30
Действия Президента Российской Федерации обоснованы и направлены, в первую очередь, на защиту мирных жителей
Вступайте в нашу группу Вконтакте!
Таков взгляд на сложившую ситуацию между Россией и Украиной лидеров общественных организаций Калмыкии.
Между тем, по данным Роскомнадзора, в информационных пабликах и социальных сетях множество фейков.
В ведомстве подчеркивают, что достоверными и актуальными данными обладают только российские официальные информационные источники. Распространение заведомо ложных материалов влечет за собой ответственность.