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28 февраля, 21:30
НовостиОбществоГосударство

Действия Президента Российской Федерации обоснованы и направлены, в первую очередь, на защиту мирных жителей

Действия Президента Российской Федерации обоснованы и направлены, в первую очередь, на защиту мирных жителей

Таков взгляд на сложившую ситуацию между Россией и Украиной лидеров общественных организаций Калмыкии.

Между тем, по данным Роскомнадзора, в информационных пабликах и социальных сетях множество фейков.

В ведомстве подчеркивают, что достоверными и актуальными данными обладают только российские официальные информационные источники. Распространение заведомо ложных материалов влечет за собой ответственность. 

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