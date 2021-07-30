Центризбирком признал выборы состоявшимися

"Единая Россия" получила в Госдуме 8-го созыва 324 мандата. Об этом сообщила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Всего в нижнюю палату Парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. Также это КПРФ, у нее 57 мест, "Справедливая Россия" – 27. У ЛДПР - 21 мандат, у партии "Новые люди" – 13. По одному получили "Родина", "Гражданская платформа", "Партия роста".

Также в ЦИК сегодня озвучили, что итоги онлайн-голосования корректно отражены во всех семи субъектах страны, где оно проводилось. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Что касается нарушений, то Элла Памфилова отметила следующее.