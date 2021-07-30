24 сентября, 12:45
 14 °C
85,68
73,01
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
24 сентября, 15:31
Новости

Центризбирком признал выборы состоявшимися

Центризбирком признал выборы состоявшимися

"Единая Россия" получила в Госдуме 8-го созыва 324 мандата. Об этом сообщила сегодня председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании комиссии. Всего в нижнюю палату Парламента прошли представители восьми партий и пять самовыдвиженцев. Также это КПРФ, у нее 57 мест, "Справедливая Россия" – 27. У ЛДПР - 21 мандат, у партии "Новые люди" – 13. По одному получили "Родина", "Гражданская платформа", "Партия роста".

Также в ЦИК сегодня озвучили, что итоги онлайн-голосования корректно отражены во всех семи субъектах страны, где оно проводилось. Об этом заявил зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев. Что касается нарушений, то Элла Памфилова отметила следующее.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия