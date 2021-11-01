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8 декабря, 16:03
НовостиПолитика

Центризбирком подвел итоги выборов депутатов Госдумы Федерального собрания

Центризбирком подвел итоги выборов депутатов Госдумы Федерального собрания

 

Сегодня состоялось очередное заседание ЦИКа страны. В видеотрансляции мероприятия принял участие председатель Избиркома республики Бембя Чужаев.

В ходе видеоконференции было отмечено, что, не смотря на некоторые сложности, попытки провокации, нынешняя избирательная кампания прошла с высоким уровнем партийной конкуренции и положительными результатами .

На территории Калмыкии выборы депутатов Государственной Думы признаны состоявшимися. Избирательные комиссии отработали профессионально.

Руководство ЦИК России подчеркнуло, Избирком республики проделал большую работу в период подготовки и проведения федеральной кампании. Выборы в республике прошли на достойном уровне честно, прозрачно, легитимно.yayvp

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