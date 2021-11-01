Центризбирком подвел итоги выборов депутатов Госдумы Федерального собрания

Сегодня состоялось очередное заседание ЦИКа страны. В видеотрансляции мероприятия принял участие председатель Избиркома республики Бембя Чужаев.



В ходе видеоконференции было отмечено, что, не смотря на некоторые сложности, попытки провокации, нынешняя избирательная кампания прошла с высоким уровнем партийной конкуренции и положительными результатами .



На территории Калмыкии выборы депутатов Государственной Думы признаны состоявшимися. Избирательные комиссии отработали профессионально.



Руководство ЦИК России подчеркнуло, Избирком республики проделал большую работу в период подготовки и проведения федеральной кампании. Выборы в республике прошли на достойном уровне честно, прозрачно, легитимно.