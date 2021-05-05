Центральный хурул, прежде всего, просветительский центр буддизма

Верховный лама Калмыкии Тэло Тулку Ринпоче и монашеская сангха хурула ведут работу по развитию буддизма, просвещению, пропаганде общечеловеческих нравственных ценностей. Есть буддийская традиция - устанавливать небольшие ступы вокруг хурула, это могут быть родовые, семейные, ритуальные сооружения, которые несут и память предыдущих поколений и являются своеобразным посланием в будущее. Геше Ладой уже несколько лет занимается этим.