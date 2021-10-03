Центральный хурул Калмыкии готовится отметить тройной праздник

Завтра День рождения Шаджин-ламы Калмыкии – ТэлоТулкуРинпоче. Также в храме будет проведён молебен, посвящённый Нисхождению Будды Шакьямуни с Небес Тридцати трёх божеств.

И еще. Священнослужителям будет передан один из важнейших трудов основоположника школы Гелуг Ламы Цонкапы – Ламрим Ченмо, в котором изложены важнейшие идеи учения Будды.

В связи сэпидситуацией, все мероприятия пройдут с ограниченным количеством посетителей.