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26 октября, 20:37
НовостиСобытиеРелигия

Центральный хурул Калмыкии готовится отметить тройной праздник

Центральный хурул Калмыкии готовится отметить тройной праздник

Завтра День рождения Шаджин-ламы Калмыкии – ТэлоТулкуРинпоче. Также в храме будет проведён молебен, посвящённый Нисхождению Будды Шакьямуни с Небес Тридцати трёх божеств.

И еще. Священнослужителям будет передан один из важнейших трудов основоположника школы Гелуг Ламы Цонкапы – Ламрим Ченмо, в котором изложены важнейшие идеи учения Будды.

В связи сэпидситуацией, все мероприятия пройдут с ограниченным количеством посетителей.

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