Благодаря соцконтракту элистинка Ульяна Эрдеева открыла мини-пекарню.
Читайте наши новости в Одноклассниках!
Многодетная мама троих детей из Элисты Ульяна Эрдеева реализовала свою мечту, получив государственную поддержку в рамках национального проекта «Семья». Социальный контракт на 350 тысяч рублей позволил ей приобрести профессиональное оборудование для мини-пекарни: конвекционную печь, холодильные витрины, миксер и другую технику.
Теперь Ульяна с удовольствием печёт десерты, которые пользуются спросом у жителей города. Постоянный заработок и положительные отзывы покупателей помогают ей совмещать заботу о семье с любимым делом.
Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия