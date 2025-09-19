22 сентября, 18:57
 22 °C
98,96
84,02
  • баннер
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
22 сентября, 15:04
НовостиСобытие

Благодаря соцконтракту элистинка Ульяна Эрдеева открыла мини-пекарню.

Благодаря соцконтракту элистинка Ульяна Эрдеева открыла мини-пекарню.

Многодетная мама троих детей из Элисты Ульяна Эрдеева реализовала свою мечту, получив государственную поддержку в рамках национального проекта «Семья». Социальный контракт на 350 тысяч рублей позволил ей приобрести профессиональное оборудование для мини-пекарни: конвекционную печь, холодильные витрины, миксер и другую технику.

Теперь Ульяна с удовольствием печёт десерты, которые пользуются спросом у жителей города. Постоянный заработок и положительные отзывы покупателей помогают ей совмещать заботу о семье с любимым делом.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Новости на канале Россия 24
    Социальная сфера

    Политика

    Образование

    Культура

    Спорт
    Здравоохранение
    Экономика
    Происшествия
    Вести Калмыкия