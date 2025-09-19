Благодаря соцконтракту элистинка Ульяна Эрдеева открыла мини-пекарню.

Многодетная мама троих детей из Элисты Ульяна Эрдеева реализовала свою мечту, получив государственную поддержку в рамках национального проекта «Семья». Социальный контракт на 350 тысяч рублей позволил ей приобрести профессиональное оборудование для мини-пекарни: конвекционную печь, холодильные витрины, миксер и другую технику.

Теперь Ульяна с удовольствием печёт десерты, которые пользуются спросом у жителей города. Постоянный заработок и положительные отзывы покупателей помогают ей совмещать заботу о семье с любимым делом.

Фото: Минсоцразвития Республики Калмыкия