11 апреля, 13:35
 22 °C
81,71
74,85
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
11 апреля, 16:11
НовостиОбщество

Бату Хасиков: "Минимизировать расходы россиян на проведение газа в дома – прямое поручение Президента Владимира Владимировича Путина"

Бату Хасиков: "Минимизировать расходы россиян на проведение газа в дома – прямое поручение Президента Владимира Владимировича Путина"

Глава республики выступил с докладом на заседании федерального штаба по газификации в режиме ВКС под председательством Заместителя Председателя Александра Новака. Об этом сообщается на его официальном Telegram-аккаунте. 

Бату Хасиков напомнил, что жители Калмыкии могут бесплатно провести газ от газораспределительной сети до границ своего участка: "Всего с апреля прошлого года мы получили 836 заявок и продолжаем их принимать. Отдельно отмечу позитивную обратную связь от жителей региона, которым мы уже провели газ".

Руководитель также рассказал, что в республике утверждена единовременная денежная компенсация по оплате расходов на газификацию социально уязвимым группам населения. Возместить расходы могут многодетные семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,  инвалиды и семьи с детьми-инвалидами,  дети войны и участники ВОВ, а также члены их семей, реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Бату Хасиков также выступил с инициативой внести еще одну категорию граждан – участники боевых действий, в том числе – специальной военной операции на Украине – и члены их семей.

"Данная программа – отличная возможность уменьшить расходы при строительстве дома. Благодарю федеральный центр и партию «Единая Россия» за реализацию проекта, от которого во многом зависит качество жизни наших граждан" - заключил глава региона.

 

 Подписывайтесь на нас в Facebook!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия