15 апреля, 17:35
НовостиСобытие

Бадма Башанкаев подал документы на предварительное голосование «Единой России» для выдвижения в Государственную Думу от Еврейской автономной области.

По его словам, с губернатором региона Марией Костюк они много работали вместе ещё в ДНР, и несколько месяцев назад она обратилась к нему за помощью в сфере здравоохранения. Башанкаев, как врач, лично встречался с медиками и пациентами в автономии. Он намерен развивать сельскую медицину, решать кадровую проблему (привлекать новых специалистов и выстраивать систему наставничества) и ускорять переоснащение больниц.

"Проблемы копились долго, но они решаемы. Главное - у команды губернатора есть искреннее желание менять жизнь людей к лучшему. Я готов вложить весь свой врачебный и управленческий опыт. Уверен, вместе мы обязательно справимся".

Фото: Бадма Башанкаев

