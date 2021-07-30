Аршанский хурул готовится отметить 25-летие

Он был торжественно открыт 5 октября 1996 года. И на долгие 9 лет оставался крупнейшим буддийским храмом Калмыкии. Его построили по проекту известного архитектора Владимира Гиляндикова. Сейчас на территории Сякюсн Сюме ведутся ремонтные работы в преддверии праздничных мероприятий.

Служба в стенах «Сякусн сюме» проводится каждое утро. Обитель защитников Дхармы - дорогое сердцу каждого священное место. Это первый буддийский храм в степях Калмыкии, возведенный по благословению Его Святейшества. Ровно 25 лет назад - в период возрождения Учения Будды после долгих лет гонения и запрета религии в стране. Важную церемонию освящения «Сякусн сюме» также провел Далай-лама XIV.

По словам Йонтена-гелюнга, первоначально была идея возвести на этом месте целый хурульный комплекс. С двумя обязательными храмами – «Гол сюме» – для ежедневных служб и проведения священных ритуалов и «Сякусн сюме» – обитель защитников буддизма. Однако, Шаджин лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче, решил, что Центральный хурул в черте города – оптимальный вариант, особенно для представителей старшего поколения.

В течение четверти века «Сякусн сюме» верой и правдой служит своему народу. В республике сильная монашеская община, в рядах которой немало тех, кто продолжает обучение в монастырях традиционной школы буддизма в Индии. Из этой когорты - Убуш гелюнг, вступивший на этот путь в 11 лет. Первые два года он обучался в стенах родного «Сякусн сюме». Потом годы учебы за пределами страны. В декабре предстоит поездка в знаменитый Дрепунг Гоманг. Но до этого – участие в праздничных торжествах.

Мероприятия по обновлению храма завершаются. Они проводятся силами добровольцев. Это целые организации и коллективы, включая строительные фирмы, магазины, помогают представители волонтерского движения.

Уже в октябре проведут торжественные мероприятия.