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21 сентября, 13:09
НовостиПолитика

Андрей Чиджиев, представляющий партию "Новые люди", также в тройке лидеров

Андрей Чиджиев, представляющий партию "Новые люди", также в тройке лидеров

По данным Председателя ЦИК России Эллы Панфиловой, в новой Думе будут представлены пять партий. В их числе - «Новые люди». В Калмыкии они заняли третье место в голосовании по партийным спискам, после Единой России и КПРФ. Кандидат, выдвинутый этим политическим объединением - Андрей Чиджиев.  Сейчас он находится в одном из районов республики. Мы связались с ним по телефону и выяснили, как он оценивает результат.

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