Андрей Чиджиев, представляющий партию "Новые люди", также в тройке лидеров

По данным Председателя ЦИК России Эллы Панфиловой, в новой Думе будут представлены пять партий. В их числе - «Новые люди». В Калмыкии они заняли третье место в голосовании по партийным спискам, после Единой России и КПРФ. Кандидат, выдвинутый этим политическим объединением - Андрей Чиджиев. Сейчас он находится в одном из районов республики. Мы связались с ним по телефону и выяснили, как он оценивает результат.