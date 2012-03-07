9 февраля, 14:34
73 сельхозтоваропроизводителя Лаганского района получили субсидии в размере более 20 миллионов рублей
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Стоит напомнить, что Приморский край вошел в список 7 РМО, наиболее пострадавших от засухи. Как отметили в районном отделе АПК, самое главное, что фермеры эффективно и правильно использовали целевые средства. Получатели субсидий еженедельно отчитываются о приобретении кормов. Важно найти товар по адекватной цене, чтобы он имел хорошее качество, и была отработана логистика. В основном, закупают в соседних регионах. Каждый день сейчас для животноводов, как сдача сложного экзамена.
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