406 тысяч бюллетеней предстоит изготовить в Калмыкии в рамках предвыборной кампании

Ровно по количеству зарегистрированных на территории региона избирателей. Процесс печати уже начат и проходит под контролем членов избиркома республики и сотрудников МВД. В целях безопасности и охраны уже изготовленных экземпляров организовано круглосуточное дежурство. 7 сентября по завершению печати состоится прием и передача бланков территориальным участковым комиссиям.