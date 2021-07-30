2 сентября, 17:02
406 тысяч бюллетеней предстоит изготовить в Калмыкии в рамках предвыборной кампании
Ровно по количеству зарегистрированных на территории региона избирателей. Процесс печати уже начат и проходит под контролем членов избиркома республики и сотрудников МВД. В целях безопасности и охраны уже изготовленных экземпляров организовано круглосуточное дежурство. 7 сентября по завершению печати состоится прием и передача бланков территориальным участковым комиссиям.
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