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27 февраля, 11:05
НовостиРелигия

27 февраля - День явления чудесных сил Будды Шакьямуни

27 февраля - День явления чудесных сил Будды Шакьямуни

Своё поздравление жителям республики направил Верховный лама Калмыкии Тело Тулку Ринпоче

 "День явления чудесных сил - особенный буддийский праздник, в этот день все заслуги увеличиваются 10 миллионов раз. В этот праздник мы должны радоваться тому, что Будда продемонстрировал свои удивительные способности и качества. Нам необходимо помнить о пути, указанным Буддой, пытаться самим пройти по этому пути. В общем, если идти дорогой Будды, то можно накопить неисчислимые заслуги. На земле много неблагоприятных моментов: глобальное потепление, голод, войны, эпидемии, землетрясения. С религиозной точки зрения, это говорит об истощении благих заслуг людей. Для того чтобы сохранить счастье на земле, необходимо накапливать заслуги, молиться, совершать добродетели. Для этого есть традиция проводить большие молебны, которые называются «Монлам Ченмо». Во время этого молебна, который длится несколько дней, читаются благие молитвы и благопожелания, устраняющие голод, эпидемии, землетрясения и другие бедствия.

  Также мы молимся о том, чтобы учение Будды в нашей стране, в нашей республике возрождалось и развивалось. Наступил первый месяц нового лунного года, который мы называем Цаган Сар – белый месяц. Белый Цвет символизирует чистоту, мир, доброту. Пусть этот год будет белым и благополучным" - говорится в поздравлении Шаджин Ламы Калмыкии Тэло Тулку Рипноче

 

 

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