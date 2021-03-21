25 лет хурульному комплексу «Сякюсн-сюме»

Он был воздвигнут за 4 года. Торжественное открытие состоялось 5 октября 1996 года. Как это было? О чем сейчас вспоминают те, кто внес свой вклад в масштабный проект? Об этом в нашем материале.

Это сейчас все, кто принимал участие в строительстве первого хурула с теплотой и улыбкой вспоминают непростое время, когда все усилия были брошены на возведение культового объекта. Впервые вопрос об этом встал в феврале 1989 года, вспоминает Шаджин лама Тэло Тулку Ринпоче. Было предложено несколько мест. В итоге - нашли территорию в шести километрах от Элисты близ поселка Аршань. Одним из определяющих факторов стала ее большая площадь. Этот участок в сентябре 1992 года освятил Его Святейшество Далай-Лама XIV во время второго визита в Калмыкию. Здесь он провел большие ритуалы и молебны.

Возрождение традиционной религии на калмыцкой земле неразрывно связано с именем Тэло Тулку Ринпоче.

«Я был удивлен тем, что степной народ после стольких бед сохранил веру в Учение Будды» - признается Шаджин лама. После возвращения из ссылки верующие много лет ждали, когда же на родной земле появится хурул. Элистинка Светлана Босаева вспоминает, как ее бабушка вместе со многими стариками выходила в степь для проведения ритуала и обряда. Потому что после всех разрушений в известный исторический период, на территории республики не было ни одного религиозного сооружения.

Сякюсн-Сюме – детище архитектора Владимира Гиляндикова. Сложность заключалась в том, что проектирование и строительные работы велись параллельно. Люди работали, не считаясь со временем. По 16-18 часов в сутки, поскольку дата открытия была определена заранее – 5 октября, это был 1996 год. И только благодаря опыту и мастерству большой команды, народная стройка была завершена в срок, а главное - качественно, говорит Виктор Джанжиев, который тогда работал первым заместителем профильного министра.

Храм был построен на пожертвования жителей республики и личные средства первого Президента Кирсана Илюмжинова, говорит Тэло Тулку Ринпоче. В честь 25-летия Шаджин лама вручил медаль с изображением хурула Бурхн Багшин Алтн Сюме Виктору Джанжиеву за вклад в развитие Дхармы и сувенирный музыкальный инструмент морин хур народному художнику Калмыкии Александру Поваеву, который под руководством танкописца Эрдни Немгирова принял участие в росписи алтаря.

Сейчас Аршанский хурул, как его называют в народе, стал образовательным центром для монахов. Целых 10 лет, до постройки Золотой обители Будды Шакьямуни, Сякюсн Сюме являлся крупнейшим буддийским храмом республики.